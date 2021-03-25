На момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса.

В Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили коронавирус. Кроме того, COVID-19 подтвердили у двух коллег, с которыми ранее он вакцинировался.

Об этом Суспільному сказала руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день, что связано с инкубационным периодом вируса.

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В связи с этим случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь.

В то же время, по словам гендиректора паталогоанатомического бюро Дмитрия Гречко, продолжается исследование анализов, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от COVID-19.

Смерть военнослужащей под Одессой после вакцинации

23 марта в пригороде Одессы, в поселке Черноморское Лиманского района, умерла женщина-военнослужащая, сделавшая на днях прививку от COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, примерно в 17:20 военнослужащий потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи.

Женщина была вакцинирована 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот день прививки получили 120 человек, иммунизацию проводила одна и та же бригада. По состоянию на вечер 23 марта, все эти люди чувствовали себя хорошо.

По словам специалистов, женщина умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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Автор: Денис Прядко