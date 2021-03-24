По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт.

В Черновицкой области умер провизор аптеки военного госпиталя, которому 15 марта сделали прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca.

Читайте такжеСмерть женщины после вакцинации от коронавируса: СМИ узнали подробности трагедии (видео)Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт. У мужчины были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день после прививки 16 марта бригада экстренной медицинской помощи доставила мужчину в городскую клиническую больницу №3, где его лечили «по поводу инсульта».

«Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было», – говорится в сообщении.

По словам руководителя мобильной бригады, которая вакцинировала работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал.

«Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование», – отметили в Минздраве.

Смерть женщины-военнослужащей после прививки: что известно

23 марта в пригороде Одессы, в поселке Черноморское Лиманского района, умерла женщина-военнослужащая, сделавшая на днях прививку от COVID-19.

Сообщалось, что она потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи.

Женщину вакцинировали 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот день прививки получили 120 человек, иммунизацию проводила одна и та же бригада. По состоянию на вечер 23 марта, все эти люди чувствовали себя хорошо.

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Автор: Катерина Шварц