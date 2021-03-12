В Минздраве призвали не злоупотреблять растерянным состоянием родственников умерших.

Умерших от коронавируса не обязательно хоронить в плотном пакете или кремировать.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на странице в Facebook.

Он уточнил, что люди имеют возможность попрощаться с умершим, забрать его тело и похоронить по обычной процедуре. Но с соблюдением мер безопасности. Умершего хоронят в плотном пакете только при наличии чрезмерного выделения биологических жидкостей из тела, уточнил Ляшко.

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"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных и не спекулируйте на прописанных нормах, ведь там нет ограничивающих правил, что только кремация умершего или захоронение только в плотном пакете!",- подчеркнул санврач.

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Автор: Юрий Годован