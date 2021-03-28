Читайте такжеСтепанов назвал причины роста смертности от COVID-19 в Украине (видео)В одной из больниц Киева засняли огромную очередь из "скорых", которые не могли передать пациентов.
Видео опубликовал "Киев Оперативный".
По данным очевидцев, в очереди к больнице №12 на улице Профессора Подвысоцкого стояли более 20 автомобилей, и все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы.
"Внутри больнице ситуация ненамного лучше - мест уже нет, ставят кровати в столовой", - сообщили очевидцы.
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