В столице засняли очередь из десятков машин скорой помощи, которые, по словам очевидцев, не могли попасть в больницу с пациентами с COVID-19.

Читайте такжеСтепанов назвал причины роста смертности от COVID-19 в Украине (видео)В одной из больниц Киева засняли огромную очередь из "скорых", которые не могли передать пациентов.

Видео опубликовал "Киев Оперативный".

По данным очевидцев, в очереди к больнице №12 на улице Профессора Подвысоцкого стояли более 20 автомобилей, и все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы.

"Внутри больнице ситуация ненамного лучше - мест уже нет, ставят кровати в столовой", - сообщили очевидцы.

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Автор: Катерина Комолова