По словам медика, время пребывания пациентов на ИВЛ увеличилось от двух и более недель до месяца.

Лечение пациента с коронавирусом в критический период болезни может обойтись в десятки тысяч гривень.

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Об этом в интервью УНИАН рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолінець.

По ее словам, протокол лечения COVID-19 корректируется с учетом новых штаммов коронавируса. Однако база остается той же.

"Сейчас мы применяем ,тот [протокол], который пересматривали зимой. Это самый новый, который более акцентирует внимание на более длительное введение антикоагулянтов (веществ, препятствующих свертыванию крови) до месяца и более времени, использование иммуномоделирующих препаратов, плазмы, проведение диагностики на разных этапах – сопутствует или отсутствует бактериальная инфекция", - сообщила врач.

По словам медика, время пребывания пациентов на ИВЛ увеличилось от двух и более недель до месяца. Это нужно для того, чтобы стабилизировать легочную функцию. Ранее пациента удавалось стабилизировать за три-пять дней.

"Сейчас мы уже больше обеспечены медикаментами, чем в начале пандемии. В среднем лечение пациента в острый критический период обходится до 20 тысяч гривень в сутки. Это вводятся седативные препараты, антибиотик, для разжижения крови и стимуляторы иммунитета", - пояснила Матолінець.

Третья волна коронавируса в Украине

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине началась Третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

На сегодня 11 регионов Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Однако общенациональный локдаун пока не вводится.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину. По словам министра, "британский" штамм более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 7 апреля Украина вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров