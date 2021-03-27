Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано во Львовской области.

По состоянию на 8:00 утра 27 марта в Украине обнаружили 17 424 новых случая инфицирования коронавирусом. Днем ранее коронавирус подтвердили у более 18 тысяч граждан.

Об этом говорится в данных МОЗ.

Читайте такжеСтепанов рассказал, когда Украина возобновит поставки индийской вакцины CoviShieldЗа сутки госпитализировали 4 747 человек; 290 умерли от осложнений, а 7 124 выздоровели.

За все время пандемии в Украине 1 632 131 человек инфицировался, из них 1 297 282 выздоровели и 31 751 умер.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273), Днепропетровской (1 171) областях и городе Киеве (1 226).

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: Яна Ставская