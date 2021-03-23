По словам министра, за прошедшую неделю значительно возросло количество новых случаев коронавирусной болезни, количество госпитализаций и смертей из-за осложнений.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается, страну ждет еще "очень трудный период".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень трудный период. Сегодня у нас установлен следующий антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра пересекла 300, именно столько людей ушли из жизни из-за COVID-19 за сутки", - сказал он.

По словам Степанова, за прошедшую неделю значительно возросло количество новых случаев болезни.

"На позапрошлой неделе мы зафиксировали 60 тыс. 748 случаев, а на прошлой неделе уже заболели 86 тыс. 708. Вы видите, что почти на 26 тыс. больше заболело. И это только за одну неделю", - добавил он.

Министр отметил, что также увеличилось количество людей, находящихся на больничных койках: "По состоянию на утро понедельника (22 марта - УНИАН) в наших больницах находилось 36,6 тыс. человек с COVID-19 или с подозрением на него - это все люди, нуждающиеся в лечении в условиях стационара".

Кроме того, констатировал он, в Украине увеличилось количество летальных случаев: за прошедшую неделю было зафиксировано 1 тыс. 665 смертей, более чем на 300 превышает показатель позапрошлой недели.

"В то же время мы значительно увеличили количество тестирований - с 395 тыс. на позапрошлой неделе до более 531 тыс. человек, которых мы протестировали методом ПЦР и тестами на антиген", - добавил он.

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Степанов отметил, что средняя заполненность коек с кислородом составляет в целом по стране 55%, но в некоторых регионах ситуация с загруженностью койко-мест вызывает большое беспокойство: в Киеве более 70% коек с кислородом заполнены, также напряженная ситуация с госпитализацией в Закарпатской, Ивано- Франковский, Львовской, Винницкой и Николаевской областях.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 тыс. 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 56 тыс. 732 человека, выздоровели - 1 млн 268 тыс. 886 человек, летальных случаев зафиксировано 30 тыс. 431, ПЦР-тестов проведено 7 млн 726 тыс. 035.

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Автор: Константин Гончаров