По словам Степанова, в Украине в течение ближайших двух-трех недель заболеваемость коронавирусом может составить 25 тысяч в сутки. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.

Ситуация с распространением COVID-19 в некоторых регионах Украины пока на грани критичности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, на прошлой неделе в результате осложнений от COVID-19 умерли 2 тыс. 455 человек, что на 400 больше, чем на позапрошлой.

Также выросло общее количество заболевших за неделю - 103 тыс. 497 человек.

Сейчас в "красной" зоне епидопасности находятся 11 областей страны, а в больницах страны находится более 47 тыс. больных COVID-19.

"Общая заполненность коек с кислородом - около 58%, и она продолжает расти. В стране количество коек с кислородом составляет более 67 тыс. И мы уже дошли до определенного предела, ибо увеличивать их количество дальше просто некуда, потому что у других болезней не было "каникул" и их также надо лечить", - отметил министр.

По словам Степанова, наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях, которые находятся в "красной" зоне епидопасности и в больницах которых больше всего заполненных коек с кислородом. "Они там находятся, потому что ситуация достаточно сложная - на грани критичности. Поэтому сейчас, как никогда, важно соблюдать все карантинные ограничения, установленные в нашей стране. Когда регион придерживается всех карантинных ограничений, то мы сразу видим результат", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что еще месяц назад критическая ситуация была в Ивано-Франковской области и на Закарпатье. Так, по состоянию на 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составила 82,5%, а сейчас - около 37%. Кроме того, сейчас значительно уменьшилось количество новых больных в обеих областях.

Глава Минздрава уточнил, что в ближайшие дни в случае стабилизации ситуации эти области будут выводить из "красной" зоны епидопасности.

Однако, по словам Степанова, в Украине в течение ближайших двух-трех недель заболеваемость коронавирусом может составить 25 тысяч в сутки, считает министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, поступает третья волна COVID-19.

"По нашим прогнозам, около двух недель мы можем расти и по числу заболевших, и по числу госпитализированных. Это происходит за счет определенных областей, регионов. Когда в лидерах у нас были Ивано-Франковская область, Черновицкая, сейчас это все перемещается ближе к центру, на восток. Нас еще ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19", - заявил глава Минздрава в эфире ТСН.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 13 тыс. 276 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений болезни 430 пациентов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 769 тыс. 164 человека. Летальных исходов всего было зафиксировано 35 тыс. 017.

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Автор: Антонина Доломанжи