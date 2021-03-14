По словам медика, становится все больше тяжелобольных молодых людей.

В Харькове больницы для больных COVID-19 загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации переполнены.

Об этом сообщает профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов в Facebook.

«Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород. Дорогой профильный департамент, депутаты, которые отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы! Еще летом вы били себя в грудь, что за 2 месяца построите в ОКИЛ (областной клинической инфекционной больнице - УНИАН) новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Эй, где же оно? Как уже март, а воз стоит на обещаниях и без колес», - написал Корсунов.

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По его словам, становится все больше тяжелобольных молодых людей.

«На сегодняшний день в реанимации ОКИЛ трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, в ОДИКЛ - на инвазивной ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной - 17 лет», - отметил врач.

«Хочу, чтобы все понимали, что эта волна COVID может быть значительно мощнее предыдущих, ведь вакцинация провалена ... Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе», - отметил профессор Корсунов.

Он также сообщил, что накануне от осложнений коронавирусной болезни ушел в вечность еще один врач - Дмитрий Пеньков.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 марта выявили более 9 тыс. новых больных COVID-19, от осложнений умерли 145 человек.

В частности, в Харьковской области за сутки лабораторно подтверждено 569 новых случаев коронавирусной болезни.

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Автор: Тамара Отовская