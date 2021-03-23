19 марта глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцин китайского производителя Sinovac.

Первая партия доз китайского производителя Sinovac Biotech в Украину прибудет 25 марта.

Об этом заявили в компании-поставщике Лекхим в комментарии Суспільному.

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25 марта компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac, проинформировали в пресс-службе компании.

Информацию о рейсе и точное время прибытия в Лекхим обещают сообщить позже.

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19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайского производителя Sinovac, вакцин американской компании Novavax, Pfizer и др.

До конца марта - начала апреля в раках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Также ожидается поставка вакцины законтрактованной американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

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Автор: Яна Ставская