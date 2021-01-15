30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

Известный врач-инфекционист Владимир Курпита высказался о закупке Украиной вакцины от коронавируса китайского производителя Sinovac.

Об этом говорится в коротком интервью специалиста изданию Обозреватель.

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По его словам, данные о низкой эффективности этой вакцины были опубликованы только самими СМИ или заявлены устно. В то же время официальных данных по этому поводу компания до сих пор не предоставила.

"Что касается Sinovac Biotech, то фактически мы имеем только то, что публикуется в СМИ, то, что было заявлено устно и другое. Но официальных данных о результатах исследований пока компания не публиковала. Поэтому говорить о научном анализе сейчас достаточно сложно", – ответил Курпита.

Также медик добавил, что показатели эффективности других вакцин могут корректироваться с ходом мировой кампании по иммунизации.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелых больных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что МЗ отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года. По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

8 января глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавірусної болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

Согласно плану иммунизации населения от коронавируса, утвержденному Минздравом, в течение 2021-2022 годов должно быть охвачено вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

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Автор: УНИАН