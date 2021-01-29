Премьер-министр Орбан заявил, что сам будет вакцинироваться этим китайским препаратом, поскольку больше всего ему доверяет.

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии дал согласие на применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министерстве здравоохранения Венгрии.

Таким образом, эта страна стала первой в Евросоюзе, которая официально разрешила применить на своей территории китайскую вакцину от коронавируса.

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Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будет вакцинироваться этим китайским препаратом, поскольку больше всего ему доверяет.

"Я буду ждать своей очереди, и когда придет время, выберу китайскую вакцину", - заверил руководитель венгерского правительства.

Объясняя свое решение, Орбан отметил, что китайцы имеют самый большой опыт работы с коронавирусом, поэтому они, вероятно, лучше всех информированы.

Венгрия планирует подписать контракт с китайским производителем 30 января. Накануне в администрации Орбана сообщили, что Венгрия еще до получения официального разрешения заказала в компании Sinopharm 500 тыс. доз вакцины. Венгерское правительство стремится ускорить кампанию по вакцинации.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Тамара Отовская