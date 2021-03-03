На Прикарпатье начали болеть коронавирусной болезнью больше молодых людей и детей.

В Украине у больных COVID-19 начинают появляться новые симптомы, которые не были свойственны раньше пациентам с коронавирусной инфекцией, что свидетельствует о мутации коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

«Вирус мутирует, и мы видим по Ивано-Франковской области, там начали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы, которые ранее не были характерны для COVID-инфекции - диарея, тошнота и т.п. - это те симптомы, которых не было раньше у COVID-19», - заявил он, добавив, что эти признаки позволяют специалистам утверждать, что коронавирус «понемногу мутирует».

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 7 тыс. 235 новых случаев COVID-19 в частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

С начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 364 тыс. 705 человек, выздоровели - 1 млн 182 тыс. 036. Кроме того, зафиксировано 26 тыс. 397 летальных случаев.

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Автор: Константин Гончаров