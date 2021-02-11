Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом.

В Великобритании провели исследование с участием более миллиона человек и выявили новые симптомы COVID-19.

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Результаты исследований, собранные в период с июня 2020 года по январь 2021 года в рамках исследования REACT, показали, что среди новых симптомов озноб, потеря аппетита, головная боль и боли в мышцах.

Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом. В то время как озноб был связан с положительным результатом теста во всех возрастах, головные боли были зарегистрированы у молодых людей в возрасте 5-17 лет, потеря аппетита - у людей 18-54 и 55+ лет, а мышечные боли - у людей в возрасте 18-54 лет.

Инфицированные дети в возрасте 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита.

Однако около 60% инфицированных людей не сообщали о каких-либо симптомах в течение недели перед сдачей теста.

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Автор: УНИАН