Заподозрить COVID-19 можно и по высокому пульсу.

Симптомы коронавируса могут быть очень разнообразными. Как COVID-19 будет проявляться в организме, зависит от индивидуальных особенностей человека, его иммунитета, состояния здоровья и количества "пойманного" возбудителя.

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Об этом ТСН.ua рассказала семейная врач Дарницкого района Киева (где, согласно статистике, обнаруживают больше всего больных COVID-19 в столице) Елена Л.

По словам врача, наиболее распространенными симптомами коронавируса являются общая сильная слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах (когда вроде все тело ломит), потеря обоняния и вкуса.

"Также это температура, кашель, высокое давление, удушье. Среди менее распространенных симптомов коронавируса можно выделить тошноту, рвоту, диарею (COVID-19 в этом случае протекает как "кишечный грипп"). Также коронавирус может скрываться за конъюнктивитом и болями в глазах. Заподозрить у пациента COVID-19 можно и по высокому пульсу, что достаточно часто есть проявлением нового вируса", — говорит врач.

А вот боль в горле или насморк, по ее словам, хотя и могут сопровождать заболевание, впрочем, не являются ключевыми для диагностирования COVID-19.

"Очень много вирусов дают такие же симптомы", — отмечает Елена Л.

Итак, симптомы коронавируса могут быть следующими:

общая сильная слабость

головная боль

боли в мышцах и суставах (когда вроде все тело ломит)

потеря обоняния и вкуса

температура

кашель

высокое давление

удушье

тошнота

рвота

диарея

высокий пульс

насморк

боль в горле

Симптомы коронавируса: что стоит знать

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Автор: УНИАН