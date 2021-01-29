Симптомы коронавируса могут быть очень разнообразными. Как COVID-19 будет проявляться в организме, зависит от индивидуальных особенностей человека, его иммунитета, состояния здоровья и количества "пойманного" возбудителя.
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Об этом ТСН.ua рассказала семейная врач Дарницкого района Киева (где, согласно статистике, обнаруживают больше всего больных COVID-19 в столице) Елена Л.
По словам врача, наиболее распространенными симптомами коронавируса являются общая сильная слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах (когда вроде все тело ломит), потеря обоняния и вкуса.
"Также это температура, кашель, высокое давление, удушье. Среди менее распространенных симптомов коронавируса можно выделить тошноту, рвоту, диарею (COVID-19 в этом случае протекает как "кишечный грипп"). Также коронавирус может скрываться за конъюнктивитом и болями в глазах. Заподозрить у пациента COVID-19 можно и по высокому пульсу, что достаточно часто есть проявлением нового вируса", — говорит врач.
А вот боль в горле или насморк, по ее словам, хотя и могут сопровождать заболевание, впрочем, не являются ключевыми для диагностирования COVID-19.
"Очень много вирусов дают такие же симптомы", — отмечает Елена Л.
Итак, симптомы коронавируса могут быть следующими:
- общая сильная слабость
- головная боль
- боли в мышцах и суставах (когда вроде все тело ломит)
- потеря обоняния и вкуса
- температура
- кашель
- высокое давление
- удушье
- тошнота
- рвота
- диарея
- высокий пульс
- насморк
- боль в горле
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