Было обнаружено, что у многих пациентов Covid вызывает серьезные повреждения кровеносных сосудов.

В Италии у 86-летней женщины почернели пальці после того, как она заразилась коронавирусом.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Врачи, которым пришлось отрезать гангренозные пальцы, назвали этот случай "тяжелым проявлением" коронавируса.

Как сообщается, было обнаружено, что у многих пациентов Covid вызывает серьезные повреждения кровеносных сосудов.

Считается, что у итальянской пациентки образовались тромбы, которые перекрыли доступ к ее пальцам.

По данным издания, это не первый раз, когда пациенту с коронавирусом потребовалась ампутация пальцев. 54-летнему мужчине из Калифорнии ампутировали два пальца в результате обширного повреждения тканей и мышц после заражения коронавирусом во время поездки по северу Италии в феврале прошлого года.

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Перевод: Екатерина Лиманская