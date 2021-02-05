В исследовании участвовали 666 пациентов с коронавирусом.

Испанские ученые, которые исследовали течение коронавируса у пациентов в мадридском полевом госпитале в апреле 2020 года, рассказали о необычных симптомах болезни.

Читайте такжеУкраина занимает 34 место в Европе по уровню смертности от COVID-19 - СтепановОб этом говорится в результатах исследования, опубликованных в Британском журнале дерматологии, пишет НВ.

Так, одним из ранних признаков коронавируса могут быть изменения на языке, на коже рук или стоп.

В исследовании участвовали 666 пациентов с коронавирусом. Почти у четверти из них наблюдались опухание и воспаление языка, а также бугорки и пятна на нем.

Также больные жаловались на жжение в ладонях и ступнях. У некоторых наблюдалось покраснение и отек рук или ног.

Исследователи отметили, что такие симптомы возникали только у взрослых с пневмонией, поэтому не рекомендовали использовать их как уникальный индикатор при диагностике COVID-19.

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Автор: УНИАН