Верховная Рада приняла закон о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здания и транспорт.
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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие правительственного закона "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№ 3890) проголосовал 241 народный депутат.
Законом предусмотрено, что к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям, нарушившим санитарное законодательство, применяются финансовые санкции за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, либо непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.
Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн.
Такой же штраф предусмотрен и за обслуживание потребителей без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
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