Степанов также напомнил о существовании "британского" и "южноафриканского" штаммов.

Украине, несмотря на прохождение пика третьей волны коронавируса, в будущем грозит новый штамм заболевания - "двойная мутация".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава прогнозирует, что в дальнейшем в Украине будет уменьшаться ежесуточное количество подтвержденных случаев COVID-19.

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"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. У нас есть уже и британский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутацияв Великобритании, Индии, Гонконге", - сказал министр.

По его словам, COVID-19 "еще будет нас испытывать на прочность".

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине 18 апреля обнаружили 6 тысяч 506 новых случаев коронавирусной болезни, от осложнений умерли 214 человек.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1 млн 953 тысяч человек, умерли – 40 тысяч

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Автор: Юрий Годован