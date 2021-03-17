На Филиппинах этот штамм нашли не менее 30 человек более недели назад.

В Великобритании обнаружили первые случаи инфицирования "филиппинским" штатом коронавируса, сообщила служба здравоохранения страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Специалисты опасаются, что имеющиеся вакцины против него будут неэффективны.

На Филиппинах этот штамм нашли не менее 30 человек более недели назад.

Опасаются новых мутаций и во Франции. Премьер страны заявил, что из-за новых штаммов у них началась третья волна коронавируса, и она более опасна, чем предыдущие.

Коронавирус в мире: актуальные данные

Французские больницы уже переполнены, несмотря на строгие ограничения в регионах. А вот в Соединенных Штатах, чтобы поощрить людей к вакцинации, прививки публично сделали несколько десятков священников.

Тем временем в ВОЗ анонсировали разработку нового поколения вакцины от коронавируса без уколов. Хранить этот препарат можно будет при комнатной температуре и, вероятно, в виде спрея, пластыря или таблеток. Клинические исследования этого препарата обещают завершить до конца года.

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Автор: УНИАН