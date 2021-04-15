Исследование показало, что P1 заразнее "исходного" типа коронавируса и устойчивее к антителам.

Мутация бразильского варианта коронавируса (P1) может улучшить способность вируса уклоняться от антител.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на материалы исследования.

Читайте такжеВ Польше задержали украинца с COVID, сбежавшего из самоизоляции

Мутацию обнаружили в области шипа вируса, которым тот проникает внутрь клеток и заражает их. Эти изменения могут сделать вирус более устойчивым к вакцинам. Такие же изменения наблюдаются и в более агрессивном южноафриканском штамме, против которого эффективность вакцин уже существенно снизилась.

Исследование показало, что P1 заразнее "исходного" типа коронавируса и устойчивее к антителам.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская