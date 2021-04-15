Мутация бразильского варианта коронавируса (P1) может улучшить способность вируса уклоняться от антител.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на материалы исследования.
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Мутацию обнаружили в области шипа вируса, которым тот проникает внутрь клеток и заражает их. Эти изменения могут сделать вирус более устойчивым к вакцинам. Такие же изменения наблюдаются и в более агрессивном южноафриканском штамме, против которого эффективность вакцин уже существенно снизилась.
Исследование показало, что P1 заразнее "исходного" типа коронавируса и устойчивее к антителам.
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