Украина соглашается с условиями механизма COVAX.

Премьер-министр Денис Шмыгаль инициировал законопроект "О внесении изменения в статью 92 Закона Украины "О лекарственных средствах", предусматривающий снятие ответственности со всех причастных к вакцинации от COVID-19 за любые последствия.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Речь "о снятии ответственности с производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19".

В тексте проекта акта отмечается, что Украина таким образом соглашается с условиями механизма COVAX.

"С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, что на сегодняшний день применяются в рамках разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин",- говорится в пояснительной записке.

В Кабинете министров отмечают, что принятие этого законопроекта позволит государству получить новую партию доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

С начала кампании вакцинации от COVID-19 в Украине было утилизировано 199 доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) из 500 тысяч, которые завезли в страну.

За сутки в Украине от COVID-19 получили прививки 8 тыс. 928 человек.

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Автор: Яна Ставская