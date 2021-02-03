Премьер-министр также заверил, что все желающие сделать бесплатную прививку будут иметь такую ​​возможность по плану вакцинации.

В Украину будет завезена только безопасная вакцина от COVID-19, которая прошла все необходимые клинические испытания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"К нам будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах", - подчеркнул глава правительства.

Он также заверил, что все желающие сделать бесплатную прививку будут иметь такую ​​возможность по плану вакцинации.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января 2021 года в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

В период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

29 января 2021 года Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

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Автор: Леся Лещенко