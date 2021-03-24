Наблюдаемая летальность составляет около 2,5% среди выявленных больных.

Смертность третьей волны COVID-19 в Украине почти на 30% превышает показатель осенней волны.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук относительно развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 24 марта – 6 апреля 2021 года, размещенном на сайте академии.

«Наблюдаемая летальность составляет около 2,5% среди выявленных больных и почти на 30% превышает показатель осенней волны», - отметили ученые.

Кроме того, в НАНУ подчеркнули, что на фоне пандемии в 2020 году произошло снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении и при достижении 65 лет на величину от 0,5 до 1 года по сравнению с максимумами того же года. Снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении было большим среди женщин, а ожидаемой продолжительности жизни при достижении 65 лет - среди мужчин. Сокращение ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 65 лет резко углубилось у мужчин по сравнению с женщинами, на фоне эпидемической волны с пиком в ноябре 2020 года.

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Также в НАНУ отметили, что процент выявления новых инфицированных с помощью ПЦР-тестов за последние 2 недели вырос и составил 28,6% по новым проявлениям и 34,6% по положительным тестам.

Коронавирус в Украине: последние данные

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 14 тыс. 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 579 тыс. 906 человек, выздоровели - 1 млн 276 тыс. 272, зарегистрировано 30 тыс. 773 летальных случая.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавирус.

В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

Главные новости Украины и мира на утро 24 марта

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Автор: Константин Гончаров