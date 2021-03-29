Диана и Владимир Родиковы имели пятерых родных детей и семерых усыновленных.

В Киевской области из-за коронавируса без родителей остались 12 детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Александровской больнице от осложнений умерла многодетная мать Диана Родикова - через неделю после того, как из-за этой же болезни ушел из жизни ее муж, Владимир.

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Об этой семье журналисты рассказывали много - супруги-переселенцы из оккупированной Макеевки имели пятерых родных детей и семерых усыновленных.

Как только началась война, Родиковы переехали на Киевщину, а полтора месяца назад Диану Родикову наградили званием «Мать-героиня».

Коронавирус в Украине: последние данные

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности. На сегодня в «красной» зоне эпидопасности, где до 9 апреля действуют жесткие карантинные ограничения, 10 областей и Киев.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 8 тыс. 346 новых больных COVID-19, умерли – 178. С начала пандемии в стране на COVID-19 заболели более 1 млн 652,4 тыс. человек, умерли 32 тыс. 132.

Глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества заболевших в сутки до 25 тысяч в апреле.

Главный специалист Минздрава по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград считает, что по самому оптимистичному сценарию эпидситуация в Украине стабилизируется лишь в конце мая.

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Автор: Денис Прядко