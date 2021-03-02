Правительство запретило работникам секс-бизнеса восстановить работу, так как им труднее соблюдать меры безопасности.

В Гааге работники секс-индустрии вышли на протест против решения правительства не позволять им возобновить свою работу.

Читайте такжеОпубликовано видео вакцинации ЗеленскогоОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Het Parool.

Во вторник правительство запретило работникам секс-бизнеса восстановить работу, так как им труднее соблюдать меры безопасности.

Возмущенные собрались у Палаты представителей в Гааге с самодельным пип-шоу на колесах. Они расстроены, что им запрещено работать, тогда как представителям других "контактных профессий", таким как парикмахерские, салоны красоты и массажисты, со среды разрешили возобновить свою деятельность.

Женщина, которая использует имя Мойра Мона, сказала, что она доминантка и может работать на большем расстоянии от клиентов, чем парикмахер.

"Я могу обижать людей издалека, и у меня есть кнуты, длиннее ножниц для стрижки челки. Поэтому со мной все будет хорошо ", - сказала она.

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Автор: УНИАН