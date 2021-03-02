В Гааге работники секс-индустрии вышли на протест против решения правительства не позволять им возобновить свою работу.
Читайте такжеОпубликовано видео вакцинации ЗеленскогоОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Het Parool.
Во вторник правительство запретило работникам секс-бизнеса восстановить работу, так как им труднее соблюдать меры безопасности.
Возмущенные собрались у Палаты представителей в Гааге с самодельным пип-шоу на колесах. Они расстроены, что им запрещено работать, тогда как представителям других "контактных профессий", таким как парикмахерские, салоны красоты и массажисты, со среды разрешили возобновить свою деятельность.
Женщина, которая использует имя Мойра Мона, сказала, что она доминантка и может работать на большем расстоянии от клиентов, чем парикмахер.
"Я могу обижать людей издалека, и у меня есть кнуты, длиннее ножниц для стрижки челки. Поэтому со мной все будет хорошо ", - сказала она.
Вам может быть интересно
- В Украине за сутки зафиксировано почти одинаковое количество новых больных коронавирусом и выздоровевших (видео)
- "Будете лечиться за свой счет": мэр Николаева придумал наказание для тех, кто откажется от вакцинации
- В Чехии зафиксировано рекордное количество тяжелых больных с коронавирусом
- Во Львовской области циркулируют два штамма коронавируса – эпидемиолог
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram