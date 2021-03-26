В Украине набирает обороты третья волна заболеваемости коронавирусом.

Ривненская область в ближайшее время, вероятно, попадет в "красную" карантинную зону из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Об этом стало известно по итогам совещания в ОГА, сообщает "Радио Трек".

За прошедшие сутки в регионе подтвердили более полутысячи новых случаев коронавирусной болезни. По данным Госкомиссии ТЭБ и ЧС, Ровенская область оказалась на пороге попадания в "красную" зону из-за критически высокого показателя госпитализаций. На сегодня 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, из которых треть – в тяжелом состоянии, более полусотни в реанимации.

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"Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие 3 недели это будет кульминация... Завтра будет третий решающий день, и если мы будем иметь такие же показатели, а очевидно, что будем, поскольку ежедневно они растут", - подчеркнул главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Поэтому государственная комиссия в субботу отправит Ривненщину в "красную" зону. Областную комиссию ТЭБ и ЧС проведут завтра, после заседания Государственной.

Карантин в Украине: что известно

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с делением на цветные зоны эпиднебезопасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна COVID-19.

Согласно данным МОЗ, на сегодня в "красной" зоне епіднебезпеки распространения COVID-19 находятся Киев и 10 областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая.

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Автор: Юрий Годован