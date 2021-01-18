Российских военнослужащих заставляют прививаться непроверенной вакциной от коронавируса.

В вооруженных силах РФ вакцинация от коронавируса проводится принудительно, без учета медицинских показаний. Так, в оккупированном Крыму 18-летний моряк получил прививку и чуть не умер от аллергической реакции.

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Об этом сообщает «Крым.Реалии». Так, утром 10 января военнослужащих войсковой части №83576 в Севастополе собрали на плацу. Командир части Сергей Пузин уведомил подчиненных, что сегодня их будут прививать от коронавируса. Участие в этом мероприятии строго обязательное, отметил офицер, никакие отказы не принимаются.

После этого матросов срочной службы доставили в военную поликлинику и сделали прививки всем без исключения. Некоторые военнослужащие предупредили врачей о возможной аллергической реакции на вакцину, но их слушать не стали. Кроме того, ни название используемого препарата, ни возможные побочные действия медработники пациентам не озвучили.

К вечеру около двух десятков привитых моряков пожаловались на недомогание. У них поднялась температура до 39 градусов и выше. Им сообщили, что это нормально, мол, так организм реагирует на вакцину. В качестве лечебных средств каждому выдали по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола.

Одному из матросов, 18-летнему Максиму Чурилову, которого призвали на срочную службу в октябре прошлого года, становилось все хуже. К ночи из-за приступа аллергии у него развился отек Квинке, и молодой человек начал задыхаться. Его экстренно госпитализировали, врачи на протяжении пяти часов при помощи капельниц снимали последствия приступа.

После этого на скорой помощи Чурилова доставили в реанимационное отделение Севастопольского военно-морского клинического госпиталя. Спустя сутки, когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в обычную палату.

По словам матери пострадавшего матроса Натальи Саютиной, ее сын с детства состоял на учете у аллерголога по поводу поллиноза – сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Однако сведений об этой болезни, которая служит противопоказанием для вакцинации, по неизвестным причинам не оказалось в медицинской карте военнослужащего. Более того, врачи не прислушались к словам самого Максима – он перед вакцинацией несколько раз сообщил им о своем диагнозе.

Журналистам Саютина рассказала, что намерена до конца разобраться, по чьей вине произошел этот случай. Основная ответственность, по ее мнению, лежит на врачах военной поликлиники, которые принимали решение о вакцинации.

Председатель совета Независимой ассоциации врачей, врач-невролог Алина Лушавина, которая одной из первых сообщила о ЧП в Севастополе, говорит, что этот случай – не единственный. В ее блоге приводится множество свидетельств того, как военнослужащих под страхом увольнения или лишения надбавок заставляют делать прививки.

Принудительную вакцинацию, которая представляет серьезную угрозу жизни и здоровью людей, Алина Лушавина считает тяжким преступлением.

"Вакцина не проверена. Сейчас идет третий этап клинических испытаний на людях. Мы видим много побочных явлений – например, этот же случай в армии. Кто их будет регистрировать? Их вообще не регистрируют. Совершается преступление. Опыты на людях по принуждению и угрозе", – заявила глава Независимой ассоциации врачей.

Она рассказала, что в конце декабря представители медицинского сообщества и Лиги пациентов нанесли визит в Роспотребнадзор, чтобы обсудить вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса. "Но нас, врачей, слушать не захотели, Росгвардию вызвали", – рассказала Лушавина.

Что известно о российской вакцине

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Тем не менее Путин в январе назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире и потребовал начать массовую вакцинацию в РФ.

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Автор: Дмитрий Захаров