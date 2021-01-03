Российские разработчики предлагают начать клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V" в Украине.

Разработчик российского препарата "Спутник V" - Фонд прямых инвестиций (РФПИ) хочет начать совместные испытания своей вакцины и препарата англо-шведской компании Astrazeneca на территории Украины.

Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире российского телевидения, пишет РБК.

"Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства в Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания в Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал Дмитриев.

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По его словам, в РФПИ придерживаются позиции, что вакцины должны оставаться вне политического поля.

Российская вакцина в Украине: что происходит

2 января СМИ обнародовали информацию о том, что Харьковское фармацевтическое предприятие "Биолик" подало в Минздрав документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V".

8 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолика". Однако в фармкомпании тогда опровергли подписание соответствующих контрактов и получение трансферных технологий по производству вакцины "Спутник V".

В Минздраве сообщали, что ведут переговоры с компанией-производителем вакцины от коронавируса AstraZeneca и другими ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин. Там также снова разъяснили, почему российская вакцина не может использоваться в Украине.

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Автор: Юрий Годован