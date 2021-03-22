Европейскому Союзу не нужна российская вакцина Sputnik V против COVID-19.
Читайте такжеГермания может продлить локдаун на апрельОб этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, пишет Reuters.
По его словам, ЕС может достичь иммунитета на всем континенте с помощью европейского производства.
"Нам абсолютно не нужен Sputnik V", - сказал Бретон.
"Сегодня мы четко имеем возможность доставить от 300 до 350 миллионов доз до конца июня, а следовательно до 14 июля... у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", - сказал он.
Также Бретон повторил предварительный комментарий о том, что ЕС должен помочь России в производстве вакцины, если это необходимо, но отметил, что приоритет следует отдать европейцам.
В ответ производитель вакцин Sputnik V обвинил Бретона в "явно предвзятом отношении".
"Тьерри Бретон явно предвзято относится к вакцине Sputnik V лишь потому, что она русская. Он игнорирует, что она имеет более высокую эффективность и лучшие показатели безопасности, чем некоторые другие вакцины, утвержденные в ЕС", - написали они в Twitter
«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающие ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
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