В ЕС заявили, что могут достичь иммунитета на всем континенте с помощью европейского производства.

Европейскому Союзу не нужна российская вакцина Sputnik V против COVID-19.

Читайте такжеГермания может продлить локдаун на апрельОб этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, пишет Reuters.

По его словам, ЕС может достичь иммунитета на всем континенте с помощью европейского производства.

"Нам абсолютно не нужен Sputnik V", - сказал Бретон.

"Сегодня мы четко имеем возможность доставить от 300 до 350 миллионов доз до конца июня, а следовательно до 14 июля... у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", - сказал он.

Также Бретон повторил предварительный комментарий о том, что ЕС должен помочь России в производстве вакцины, если это необходимо, но отметил, что приоритет следует отдать европейцам.

В ответ производитель вакцин Sputnik V обвинил Бретона в "явно предвзятом отношении".

"Тьерри Бретон явно предвзято относится к вакцине Sputnik V лишь потому, что она русская. Он игнорирует, что она имеет более высокую эффективность и лучшие показатели безопасности, чем некоторые другие вакцины, утвержденные в ЕС", - написали они в Twitter

«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающие ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: Людмила Жерновская