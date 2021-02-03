Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины «Спутник V», подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19.

В Кремле намерены поставить российскую вакцину от коронавируса на оккупированный Донбасс.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю туда (на оккупированный Донбасс - УНИАН) тоже будут поставки. Я не знаю точно когда. Наверное, это лучше спросить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит», - отметил Песков.

Что известно о российской вакцине

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса – «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: Роман Цимбалюк