Пандемия может привести к волне психических и неврологических проблем.

У каждого третьего человека из более 230 тысяч проанализированных COVID-случаев в течение полугода после болезни диагностировали неврологические или психические расстройства.

Об этом пишет Reuters.

Из 14-ти исследованных расстройств ученые выделили тревогу и депрессию, что встречались чаще всего. Наблюдались также случаи инсульта и деменции у людей, «тяжело» переживших коронавирус.

Читайте такжеВ НАН спрогнозировали заболеваемость COVID в Украине и назвали регионы-лидерыЭксперты замечают, что, хоть индивидуальные риски к большинству расстройств невелики, эффект для всего населения может быть значительным.

Согласно предварительным данным исследований в прошлом году, у 20% выздоровевших в течение 3-х месяцев диагностировали психические расстройства. Новые результаты, опубликованные в журнале Lancet Psychiatry, подтвердили развитие осложнений в 39% случаев из 236 379 проанализированных историй болезни COVID-пациентов.

Тревогу констатировали в 17% случаев, расстройства настроения – в 14% независимо от степени тяжести переноса вируса. У 7% инфицированных пациентов, которым понадобилась длительная кислородная поддержка, развился инсульт в течение 6 месяцев, у 2% диагностировали слабоумие.

Независимые эксперты заявили, что результаты вызывают обеспокоенность.

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Автор: Яна Ставская