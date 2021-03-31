Журналисты обвинили правительство Орбана в цензуре.

Десятки независимых венгерских СМИ пожаловались на правительственный запрет освещать актуальную информацию о ситуации с ходом пандемии COVID-19 в стране.

Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеЛокдаун в Киеве могут ужесточить уже в пятницу: названо условиеНакануне правительство Орбана ограничило доступ в больницы и центры вакцинации. Однако власти отрицают, что позволили освещать текущую ситуацию с течением болезни и вакцинацией от COVID-19 только государственным СМИ.

Новостные агентства сообщили, что им запретили общаться с медиками.

"Больницы и медики не могут свободно разговаривать с общественностью, а журналистов не пропускают в больницы, поэтому мы не можем выяснить, что там происходит", – цитирует Reuters совместное письмо СМИ.

Журналисты обвинили правительство Орбана в цензуре.

Коронавирус в Венгрии

В Венгрии в последние недели регистрируют заметный рост количества новых случаев инфицирования коронавирусом, несмотря на быстрые темпы вакцинации.

Первую дозу вакцины от коронавируса в Венгрии получили по меньшей мере 1,9 миллиона человек, тогда как 700 тысяч привились полностью.

В стране применяют как европейскую вакцину, одобренную регулятором ЕС, так и закупленными китайским и российским препаратами. Но Венгрия остается в лидерах мира по количеству смертей от вируса.

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Автор: Яна Ставская