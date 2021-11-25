Вакцина была на 90,7% эффективной для предотвращения симптоматического COVID-19 в этой возрастной категории.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer-BioNTech для детей 5-11 лет.

Об этом говорится на сайте EMA.

Регулятор рекомендует прививать вакциной Pfizer детей, как и взрослых, дважды с перерывом в три недели. В то же время доза для вакцинации детей должна быть ниже: 10 мкг по сравнению с 30 мкг.

Читайте такжеИзвестный врач со Львова выступил против вакцинации детей, переболевших COVID-19По результатам исследования, иммунный ответ у детей от 5 до 11 лет на прививку дозой в 10 мкг идентичен реакции на прививку дозой в 30 мкг у взрослых в возрасте от 16 до 25 лет.

В EMA отмечают, что эффективность вакцины проверили почти у 2000 детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые не имели признаков предыдущей инфекции. Эти дети получали либо вакцину или плацебо. Из 1305 детей, получавших вакцину, у троих развился COVID-19 против 16 из 663 детей, получавших плацебо.

"Это означает, что в этом исследовании вакцина была на 90,7% эффективной для предотвращения симптоматического COVID-19", – говорится в сообщении регулятора.

Наиболее распространенные побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет похожи на те, что у людей в возрасте 12 лет и старше. Среди них боль в месте инъекции, усталость, головная боль, покраснение и отек в месте инъекции, боль в мышцах и озноб. Эти эффекты, как правило, легкие или умеренные и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации.

Как писал УНИАН, по данным фармкомпании, в возрастной группе от 5 до 11 лет эффективность вакцины BioNTech / Pfizer достигает 91%. А в возрасте от 12 до 15 лет заявили о 100% эффективности своей вакцины против COVID-19.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

Автор: Марта Гичко