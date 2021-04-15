В Украине пациентам не диагностируют штаммы коронавируса.

Процесс восстановления и реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом, не зависит от его штамма.

Об этом рассказала эпидемиолог, и.о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко в эфире канала "Украина 24".

В частности, она прокомментировала данные Минздрава о том, что до 70% пациентов, выздоровевших от "британского" штамма, требуют длительной реабилитации.

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"Все люди нуждаются в восстановлении. Это не зависит от штамма, а зависит от того, как человек себя чувствует, есть ли какие-нибудь необратимые изменения, вызванные коронавирусом, нуждается ли человек в реабилитации независимо от того, какой это был штамм. Соответственно, в каждом конкретном случае будет решаться вопрос, где человек будет проходить реабилитацию", - пояснила врач.

При этом она уточнила, что пациентам с коронавирусом не диагностируют, какой у них штамм.

"Мы знаем, что у нас есть случаи повторного заболевания COVID-19, единичные случаи, когда люди в третий раз обращается с положительным результатом ПЦР и клиническими признаками болезни. Мы можем предполагать, что с изменением генетической структуры вируса сопротивляемость организма снижается и человек может снова заразиться. Но поскольку вирус новый, все происходит в реальном времени, то какие-то итоги мы сможем сделать тогда, когда пандемия завершится", - сказала она.

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Автор: Юрий Годован