Глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном обсудили ситуацию относительно борьбы с коронавирусом в обоих государствах и обеспечения Украины вакциной, лицензированной западными странами.

Читайте такжеВ Европе не подтвердили зависимость случаев тромбоза от вакцинацииОб этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил Левена принять участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

«В рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины мы планируем проведение ряда важных международных мероприятий. Будем рады приветствовать вас на инаугурационном саммите «Крымской платформы» 23 августа в Киеве», - сказал Зеленский.

Лидеры обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за поддержку и весомую практическую помощь Украине в реализации реформ.

Кроме того, стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества.

«Наш приоритет - найти новые пути возвращения тенденций в двусторонней торговле до уровня, который предшествовал пандемии коронавируса», - отметил Зеленский.

Он также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании ІКЕА. Стороны отметили взаимную инициативу работать в направлении заимствования опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Левен пригласил Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, который должен состояться в октябре этого года в Стокгольме.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

На сегодня более 258,6 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19. Больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди в возрасте 80 и более лет.

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Автор: Тамара Отовская