Президенты США и Украины отметили важность укрепления демократии в Восточной Европе.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский отметили важность сотрудничества для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

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Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Они также обсудили важность тесного сотрудничества Соединенных Штатов и Украины с целью сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе", - отмечается в сообщении.

Разговор Зеленского и Байдена: что известно

Сегодня, 2 апреля, президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.

По информации одного из источников, Байден и Зеленский говорили около 30-40 минут. Президент США подтвердил свою преданность Украине и сказал, что в своем сердце очень верит в Украину.

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Автор: Виталий Саенко