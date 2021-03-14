По информации Еврокомиссии, государства-члены ЕС решили сделать механизм распределения вакцин более гибким, что привело к изменению пропорционального распределения.

Европейская комиссия согласна с позицией нескольких стран-членов ЕС в том, что наиболее справедливым принципом распределения вакцин от коронавируса является распределение пропорционально численности населения отдельных государств Евросоюза.

«Это решение, которое комиссия предложила для всех соглашений о предварительной закупке вакцины. Это справедливое решение, поскольку вирус поражает одинаково везде, во всех частях ЕС», - говорится в заявлении комиссии, опубликованном в субботу, 13 марта.

В ЕК также отметили, что «распределение доз вакцины по соглашениям о предыдущей закупке осуществляется по прозрачному процессу».

Читайте такжеСША и союзники хотят поставить в Азию около миллиарда доз вакцины против СOVID-19«Государства-члены решили отойти от предложения комиссии, добавив гибкость, которая позволяет согласовывать другое распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. В соответствии с этой системой, если государство-член решает не применять пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами-членами», - заявили в комиссии.

Это привело к изменению пропорционального распределения, предложенного комиссией по всем шести договорам о предыдущей закупке.

В Еврокомиссии отмечают, если государства-члены захотят вернуться к пропорциональной основе, им придется достичь соответствующей договоренности.

Распределение вакцин от COVID-19

Ранее главы правительств Австрии, Болгарии, Латвии, Словении, Чехии и Хорватии в письме на имя президента Европейского Совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн призывали к более справедливому распределению вакцины от коронавируса внутри ЕС.

При нынешнем распределении, по их словам, «к лету образуется и углубится неравенство между странами-членами ЕС».

Подписанты письма выразили обеспокоенность, что при текущем положении дел некоторые члены ЕС смогут достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие значительно отстанут.

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Перевод: Катерина Комолова