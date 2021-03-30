ВОЗ раскритиковала нынешнее распределение вакцины в мире.

76% доступных сегодня доз вакцин от COVID-19 приходятся на 10 стран мира.

Читайте такжеВ Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 минимум до 15 апреляОб этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, пишет DW.

Он раскритиковал нынешнее распределение вакцины в мире и отметил, что глобальный кризис требует глобальных ответов.

"Глобальное решение начинается с солидарности", - подчеркнул Гебреисус.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс признал наличие ошибок в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса.

Распределение вакцин от коронавируса в мире

Тедрос Гебреисус заявлял, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сейчас не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.

Состоятельные страны мира получат на миллиард доз вакцины от коронавируса больше, тогда как бедным странам придется бороться за остатки запасов, пишет Глобальное движение за искоренение бедности и излечимых заболеваний ONE Campaign.

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Автор: Людмила Жерновская