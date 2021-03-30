По словам главы ВОЗ, страны должны быть солидарными / фото REUTERS
76% доступных сегодня доз вакцин от COVID-19 приходятся на 10 стран мира.
Читайте такжеВ Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 минимум до 15 апреляОб этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, пишет DW.
Он раскритиковал нынешнее распределение вакцины в мире и отметил, что глобальный кризис требует глобальных ответов.
"Глобальное решение начинается с солидарности", - подчеркнул Гебреисус.
Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс признал наличие ошибок в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса.
Распределение вакцин от коронавируса в мире
- Тедрос Гебреисус заявлял, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сейчас не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.
- Состоятельные страны мира получат на миллиард доз вакцины от коронавируса больше, тогда как бедным странам придется бороться за остатки запасов, пишет Глобальное движение за искоренение бедности и излечимых заболеваний ONE Campaign.
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