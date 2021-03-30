По словам главы ВОЗ, страны должны быть солидарными / фото REUTERS

76% доступных сегодня доз вакцин от COVID-19 приходятся на 10 стран мира.

Читайте такжеВ Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 минимум до 15 апреляОб этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, пишет DW.

Он раскритиковал нынешнее распределение вакцины в мире и отметил, что глобальный кризис требует глобальных ответов.

"Глобальное решение начинается с солидарности", - подчеркнул Гебреисус.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс признал наличие ошибок в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса.

Распределение вакцин от коронавируса в мире

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Автор: Людмила Жерновская