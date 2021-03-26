По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, в целом в Украине палаты интенсивной терапии заполнены больными COVID-19 на 60%.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что в большинстве регионов значительно возрос уровень занятости коек интенсивной терапии пациентами с COVID-19 - до 60-73%.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЕще одна область в Украине оказалась на грани попадания в "красную" зону: решение примут завтра

«Опасная тенденция с уровнем загруженности коек в палатах интенсивной терапии. В городах-лидерах ситуация стала менее напряженной - за последние три дня в Ужгороде этот показатель снизился с 89% до 81%, в Киеве с 79% до 77%, в Ивано-Франковске с 82% до 74%, во Львове с 77% до 75%», - заявил он.

Однако, по словам парламентария, в большинстве регионов уровень занятости коек интенсивной терапии значительно возрос - до 60-73%, а в целом в Украине - 60%. Третья волна коронавирусной болезни постепенно переходит с запада страны на центральные и восточные регионы.

Он напомнил, что, по прогнозам Киевской школы экономики, на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в «красную» зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав - на середину следующего месяца. «Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии», - подчеркнул Радуцкий.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестирований всего провели 7 млн 889 тыс. 544.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров