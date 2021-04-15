По словам председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, максимальное внимание к соблюдению правил карантина должно оставаться главным приоритетом.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что отдельные регионы, в частности, Киев, Киевская и Житомирская области, слишком долго остаются в "красной" зоне из-за массового нарушения правил карантина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 14 апреля вечером.

"Главная причина того, что регионы слишком долго остаются в "красной" зоне - массовое нарушение правил карантина", - заявил он.

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Радуцкий отметил, что две недели назад на заседании комитета по вопросам здоровья нации депутаты заслушали руководство Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

14 апреля комитет продолжил анализировать ситуацию в регионах относительно мер по борьбе с пандемией и вакцинации и пригласил к общению руководство еще трех регионов - Киева, Киевской и Житомирской областей.

"Все регионы довольно длительное время находятся в "красной" карантинной зоне. Эпидемическая ситуация по основным показателям остается тяжелой. Уровень загруженности коек в Житомирской области составляет 65%, в Киевской - 69%, в столице - 75%", - отметил он.

Радуцкий подчеркнул, что, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 1 апреля в Житомирской области правительственная комиссия проинспектировала 6 населенных пунктов и несколько больниц. Члены комиссии увидели нарушение карантина субъектами хозяйствования, игнорирование гражданами масочного режима.

"Я лично, как житель Киевской области, обращался к председателю Киевской областной государственной администрации: почти все рестораны вдоль Житомирской трассы продолжают работать, игнорируя требования "красной" зоны", - отметил он.

Радуцкий напомнил, что 14 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям в Киеве приняла решение о продлении жестких карантинных ограничений до 30 апреля. Одна из главных причин - массовое нарушение карантинных мер.

Он отметил, что недавно в Киеве полиция проверила более 3 тыс. заведений, составила 160 протоколов о нарушениях.

"В целом хочу отметить работу сотрудников Национальной полиции по контролю за соблюдением карантинных ограничений. В то же время Госпотребслужба должна усилить работу в этом направлении", - добавил он.

По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабилизировалась, хотя динамика госпитализации пациентов все еще остается на высоком уровне. А Национальная академия наук прогнозирует, что показатель летальных случаев за сутки продолжит расти еще неделю.

"Это значит, что время расслабляться еще не пришло. Максимальная внимание к соблюдению правил карантина должно оставаться нашим главным приоритетом", - подчеркнул депутат.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 16 тыс. 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 903 тыс. 765 человек. Выздоровели 1 млн 453 тыс. 766 человек. ПЦР-тестов проведено 8 млн 822 тыс. 097. Летальных случаев было зарегистрировано 38 тыс. 658.

Новости Украины и мира на утро 15 апреля

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Автор: Константин Гончаров