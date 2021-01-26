Законопроект открывает для этой вакцины возможность экстренного использования.

На этой неделе Верховная Рада Украины может принять закон О государственной регистрации вакцины от COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания фракции рассказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он отметил, что на заседании фракции обсуждался законопроект о внесении изменений в закон Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№4613).

«Он является важным. Он фактически открывает именно для вакцин только по COVID возможность «emergency use», потому что сейчас нет такой возможности в украинском законодательстве. Соответственно, все существующие в мире вакцины не прошли так называемую третью стадию испытаний. На это необходимо больше времени, год еще нужен. И все страны их начинают использовать в режиме «emergency use», - пояснил Корниенко.

В то же время, в Украине нет правовых оснований для таких действий.

«Поэтому, я думаю, что мы этот законопроект оперативно примем на этой неделе. Он вступит в силу быстро. И действительно, мы можем рассчитывать в начале февраля начать первые партии получить вакцины и дальше начать, в соответствии с планом вакцинации... по нему дальше двигаться», - подытожил Корниенко.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что МЗ отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

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Автор: Татьяна Поляковская