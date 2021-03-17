Если ситуация с COVID-19 в стране ухудшится, власти не исключают, что усилят ограничения к Пасхе.

Глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введении национального локдауна по всей стране, начиная с субботы, 20 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Читайте такжеВОЗ призвала продолжить вакцинацию препаратом AstraZenecaПравительство решило распространить ограничения, действовавшие в четырех воеводствах, в частности, в Варшаве, на всю территорию Польши. Будут закрыты отели и места размещения, кроме гостиниц рабочих, а также мест размещения, предоставляемых в деловых поездках.

Также закрываются торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, концертные залы, оперы, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

В стране наблюдается рост количества заражений COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировали 25 052 случаев, что является самым высоким показателем с ноября.

Планируется, что ограничения будут действовать до 9 апреля. Если ситуация ухудшится, министр не исключает, что ограничения ужесточат к Пасхе.

Кроме того, по словам Недзельского, у 52% новых инфицированных уже обнаружили британский вариант коронавируса.

Коронавирус в Европе

Ранее Черногория вернулась к жесткому локдауну. Также усилили карантин и в Италии. Там закрыли салоны красоты и все магазины, кроме супермаркетов. Детей снова перевели на дистанционное обучение.

Из-за пандемии коронавируса власти Финляндии решили продолжить ограничения на путешествия.

В Болгарии при соблюдении всех карантинных условий с мая планируют начать туристический сезон.

Европейская комиссия предложила странам-членам Европейского Союза создать "цифровой зеленый сертификат" для содействия безопасным свободным путешествиям в пределах ЕС во время пандемии COVID-19.

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Автор: Катерина Комолова