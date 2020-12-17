Такая проверка уже была в Финляндии, Великобритании и Португалии. На очереди Украина.

Эксперты Европейского бюро ВОЗ оценят, насколько украинские учреждения пенитенциарной системы способны противостоять вспышкам болезней, в частности, и коронавируса.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко по результатам встречи с врачом, експертом Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними Аной Кариной Феррейра-Боргес, передает пресс-служба Минздрава.

По словам Ляшко, такая проверка уже была в Финляндии, Великобритании и Португалии. На очереди Украина, и как он заметил, это очень позитивная новость.

"ВОЗ имеет значительный опыт в разработке и внедрении программ по совершенствованию медицинской помощи людям, которые находятся в учреждениях пенитенциарной системы. Полный путь подобной оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия. Украина — на очереди. И это очень позитивная новость", — сказал Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что в Украине уже действует платформа для взаимодействия между Минздравом, Минюстом, Нацслужбой здравоохранения и другими партнерами по координации гражданской и пенитенциарной медицины.

В свою очередь, эксперт Европейского бюро ВОЗ отметила, что существуют различные модели управления медицинскими системами в "закрытых" условиях, но все они должны базироваться на принципах приоритетности права каждого человека на защиту жизни и здоровья.

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Автор: УНИАН