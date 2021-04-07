О внесенных изменениях рассказала инфекционист Ольга Голубовская.

В Министерстве здравоохранения изменили протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеОбнародован график поставок COVID-вакцин: когда и сколько получит УкраинаСоответствующий приказ опубликован во вторник, 6 апреля, на сайте министерства.

О главных изменениях в протоколе рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

В частности, изменения коснулись:

применения препарата «Тоцилизумаб» (однократное введение).

назначения глюкокортикоидов (дозы могут быть увеличены при ухудшении клинико-лабораторных данных пациента).

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Автор: Катерина Шварц