Коронавирус в Украине / фото УНИАН
В Министерстве здравоохранения изменили протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеОбнародован график поставок COVID-вакцин: когда и сколько получит УкраинаСоответствующий приказ опубликован во вторник, 6 апреля, на сайте министерства.
О главных изменениях в протоколе рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.
В частности, изменения коснулись:
- применения препарата «Тоцилизумаб» (однократное введение).
- назначения глюкокортикоидов (дозы могут быть увеличены при ухудшении клинико-лабораторных данных пациента).
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