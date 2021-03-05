По словам главного санитарного врача Украины, незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказанием к вакцинации, в этот период прививки делать можно, но после консультации с врачом.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил перечень медицинских противопоказаний к проведению прививок от COVID-19 вакциной CoviShield (AstraZeneca).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге в Киеве.

По его словам, сейчас в инструкции к препарату CoviShield (AstraZeneca) как противопоказание к проведению вакцинации определяется повышенная чувствительность к активной фармацевтической составляющей вакцины, что указана в инструкции производителя.

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Также противопоказанием являются наличие сопутствующих заболеваний, которые сопровождаются значительным подъемом температуры, в частности лихорадки. В то же время незначительное повышение температуры или простуда не является противопоказанием к вакцинации, в этот период прививки делать можно, но после консультации с врачом.

Противопоказанием является также тромбоцитопения или нарушение свертываемости кровии ослабленный иммунитет.

Ляшко подчеркнул, что вакцинация против COVID-19 является добровольной и бесплатной.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в.и.о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Константин Гончаров