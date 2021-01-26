В стычках с протестующими пострадали десятки полицейских.

В Нидерландах уже три ночи подряд продолжаются массовые беспорядки, спровоцированные введением ночного комендантского часа для сдерживания эпидемии коронавируса.

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Как сообщает Reuters, в городах по всей стране группы людей разводят костры и используют пиротехнику, швыряют камни и грабят магазины. За минувшую ночь было задержавно более 180 человек.

Комендантский час ввели в стране впервые со време Второй мировой. Так правительство отреагировало на предупреждение Национального института здравоохранения об угрозе «британского» штамма коронавируса.

Отмечается, что подразделения полиции с щитами и дубинками были задействованы в более чем десятке городов. Имели место несколько стычек протестующих с полицией.

В Амстердаме группа молодых людей швыряла пиротехнику, била окна магазинов и атаковала полицейский грузовик.

В Роттердаме в массовых беспорядках пострадали 10 полицейских. Там протестующие устроили погром в центре города, задержаны более 60 человек.

За три дня беспорядков в Нидерландах были задержаны более 470 человек. Полиция применяет водометы и конные подразделения.

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Автор: Дмитрий Захаров