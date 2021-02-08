В стране продолжались массовые беспорядки / фото REUTERS
Правительство Нидерландов продлило ночной комендантский час до 2 марта.
Читайте такжеЛяшко рассказал, когда будут вакцинировать жителей ОРДЛООб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.
Комендантский час действует с 21:00 до 4:30. Такое решение связано с пандемией коронавируса.
В правительстве отмечают, что комендантский час могут отменить раньше, если в нем отпадет необходимость.
Протесты в Нидерландах
- Комендантский час ввели в стране впервые со времен Второй мировой. Так правительство отреагировало на предупреждение Национального института здравоохранения об угрозе «британского» штамма коронавируса.
- Несколько ночей подряд в стране продолжались массовые беспорядки. Люди разводили костры и использовали пиротехнику, швыряли камни и грабили магазины.
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