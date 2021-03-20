Люди вышли на акции от Болгарии до Великобритании.

Читайте такжеКарантин в Украине: Киев и Одесская область с 23 марта официально становятся "красными"В большинстве европейских стран - от Болгарии до Великобритании - люди вышли на улицы с требованием отменить локдаун.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самый массовый протест собрался в немецком городе Кассель. По подсчетам полиции, на улицы вышли от 15 до 20 тыс. людей.

В Вене митингующие устроили шествие по центру города. А в Лондоне антикарантинний протест закончился столкновениями с полицией - несколько тысяч протестующие прорвали полицейский кордон.

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Автор: Катерина Комолова