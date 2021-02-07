Они, в частности, касаются роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении коронавирусной инфекции.

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения, которая расследует происхождение коронавируса, обнаружили "важные доказательства" в китайском Ухане.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Bloomberg.

Читайте такжеУченые выяснили причину опасных мутаций коронавирусаКак отмечается, член группы, зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак рассказал, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, рынок морепродуктов Хуанань и один из крупнейших в городе рынков Байшачжоу, где продают свежие мясо, рыбу и морепродукты.

Во время обследования рынка Хуанань, по его словам, были обнаружены "важные доказательства". Этот рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, однако все же остались определенные доказательства происходившего.

"Теперь мы знаем то, чего не знали тогда - до появления сильно больных были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. Не удивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу", - сказал он.

В настоящее время ученые пытаются установить, сколько было таких других больных и когда это началось. Проследить путь вируса будет сложно и на это понадобится очень много времени". Дашак добавил, что пока не хочет "вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает".

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Эксперты ВОЗ приехали в Ухань в январе. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за обнаружения антител к COVID-19.

После этого, 28 января, эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавируса.

Власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса.

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Автор: Алина Вишневская